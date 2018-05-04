Православные велопаломники за три дня доехали из Киева в Почаевскую лавру с молитвой о мире

Порядка 450 км преодолели православные паломники, проехав на велосипедах от Киева до Свято-Успенской Почаевской лавры.

Стартовал велопробег 1 мая, сегодня утром велосипедисты достигли финиша, сообщает "Фома в Украине".

Путешествие прошло в третий раз.Организатор - столичный приход в честь преподобного Феодора Освященного.

На пути паломники останавливались отдохнуть и помолиться в монастыре в честь мученицы Анастасии Римляныни в г. Житомир, Свято-Троицком Корецком монастыре и в Свято-Георгиевском храме в г. Дубно (Ровенщина).

Велопробег провели под лозунгом «За межконфессиональный мир в Украине».

Паломников сопровождали машины скорой помощи, дорожной полиции, техпомощи. К участию были допущены только имеющие опыт длительных велопробегов.

Желающие могли присоединиться к велоколонне по дороге. Например, в приезде в г. Ровно участниками пробега стали две прихожанки Петро-Павловского храма этого областного центра.

«Мне сорок три года, и я второй год подряд присоединяюсь к православному велопробегу. Во-первых, я являюсь активным членом Украинской Православной Церкви, во-вторых, я очень люблю велосипед. Не скажу, что это простая поездка, но вдохновляет то, что мы едем к величайшей святыне Украины», — поделилась Елена.

Домой киевляне будут добираться на поезде.