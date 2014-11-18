В США прошли торжества, посвященные 80-летию образования Восточно-Американской епархии

В субботу, 15 ноября, духовенство и прихожане Восточно-Американской епархии молитвенно отметили 80-летие со дня ее образования и 30-летие архиерейской хиротонии своего Правящего архиерея и Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Илариона. Об этом сообщает сайт Патриарших приходов в США.

В этот день Божественную литургию владыка Иларион совершил в Александро-Невском соборе г. Ховелл, штат Нью-Джерси, в сослужении сонма иерархов: викария Киевской епархии митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра; митрополита Ионы (бывшего Предстоятеля Православной Церкви в Америке, ныне на покое); архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила; епископа Иеронима (на покое); викариев Восточно-Американской епархии епископов Мейфильдского Георгия и Манхэттенского Николая; епископа Николая (на покое); Управляющего Патриаршими приходами в США епископа Наро-Фоминского Иоанна. Архипастырям сослужил собор духовенства Русской Зарубежной Церкви, Патриарших приходов в США, Православной Церкви в Америке и других православных юрисдикций США.

Перед началом богослужения духовенство и верующие торжественно встретили принесенные к этому празднику святыни Зарубежной Церкви – чудотворные иконы Пресвятой Богородицы «Курскую-Коренную» и «Гавайскую» мироточивую.

После сугубой ектении, за которой были вознесены благодарственные прошения о Первоиерархе Русской Зарубежной Церкви, духовенстве и мирянах Восточно-Американской епархии, были прочитаны молитвы из чинопоследования благодарственного молебна, и молитва о мире на Украине.

По окончании Божественной литургии митрополит Иларион огласил Послание по случаю 80-летия со дня образования Восточно-Американской епархии, после чего владыку Первоиерарха с 30-летием архиерейской хиротонии поздравили собратья-архипастыри и духовенство. От имени Патриарших приходов в США митрополита Илариона приветствовал епископ Наро-Фоминский Иоанн и передал в дар памятную панагию с изображением святых покровителей Америки.