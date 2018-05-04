В Калининграде в кафедральном соборе открыли клуб единоборств
11:28, 04 мая 2018Православие
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В Калининграде в соборе открыли клуб единоборств / kdeparh.ru
По благословению архиепископа Серафима в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда открылся молодежный клуб единоборств под руководством тренера-мастера спорта Юрия Каюкова.
Здесь каждый желающий может пройти курс различных боевых техник и практик, таких как бокс, каратэ, рукопашный бой, сообщает пресс-служба Калининградской епархии.
Занятия проходят два раза в неделю по будням.
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