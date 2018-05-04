В Калининграде в кафедральном соборе открыли клуб единоборств

По благословению архиепископа Серафима в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда открылся молодежный клуб единоборств под руководством тренера-мастера спорта Юрия Каюкова.

Здесь каждый желающий может пройти курс различных боевых техник и практик, таких как бокс, каратэ, рукопашный бой, сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

Занятия проходят два раза в неделю по будням.