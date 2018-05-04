Патриарх Кирилл в 40-й день пожара в торговом центре Кемерово призвал православных не забывать погибших

Патриарх Кирилл призвал всегда помнить людей, скончавшихся в огненной стихии, возносить о них молитвы, а также об их родственниках, близких и родных.

Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви сказал 3 мая, в 40-й день с момента гибели людей в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В этот день в Знаменском кафедральном соборе он совершил панихиду по погибшим в пожаре.

«Я только что посетил место, где произошла эта катастрофа. Здесь особенно чувствуешь масштаб трагедии и глубину человеческого горя. Детские игрушки, цветы, опаленные стены – все это не может оставить человека равнодушным, но даже того, кто не был непосредственно сопричастен этой трагедии, погружает в тяжелейшее душевное состояние. Я не мог приехать сюда сразу после того, как случилось это горе. Но уже тогда решил непременно быть вместе с вами в 40-й день - самый важный после кончины человека, когда его душа предстоит Богу», - сказал Патриарх Кирилл.

Патриарх призвал оказывать помощь тем, кто потерял при пожаре родных.

«Я ознакомился с информацией в отношении предоставления помощи, эта работа совершается и во многом уже совершилась. Но дай Бог, чтобы забота о людях, обожженных этой трагедией, вошла в сознание всех нас, особенно жителей Кемерова, и чтобы эта помощь, эта поддержка не ограничилась только коротким временем после гибели людей. Поэтому у меня особое слово к владыке Аристарху, ко всем священнослужителям, ведь именно Церковь оказывает поддержку людям, прошедшим через горе, на протяжении всей их жизни. Не 40 дней, не год, не десять или двадцать лет, но до самого конца, пока горе будет мучить людей, Церковь обязана быть вместе с ними», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

Он также обратился к родственникам погибших, напомнив, что помогает верующему человеку пережить горе.

«Думаю, горе, которое пережили родители и близкие детей, невозможно исчерпать никакими добрыми делами и никакими добрыми словами невозможно внести успокоение. Но есть нечто, что помогает всем нам преодолевать любое горе, в том числе смерть самых близких людей. Нужно ясно понимать, что смерти не существует. Мы поем замечательный гимн Воскресшему Спасителю: «Христос воскрес из мертвых, смертью умертвил смерть и тем, кто во гробах, даровал жизнь». Мы поем его с таким восторгом, с таким воодушевлением, потому что вкладываем в эти слова совершенно особый смысл - нашу веру в то, что через Воскресение Спасителя реально никакой смерти нет.

Обращаясь к вам, мои дорогие, к родителям, близким тех, кто пострадал, я не хочу сказать что-то банальное вроде «не надо слишком переживать». Переживайте ровно столько, сколько вы переживаете. Но помните: это переживание не должно вас разрушить», - отметил Предстоятель РПЦ.