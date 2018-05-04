На месте тайного расстрела монахов на Сумщине освятили часовню

06:49, 04 мая 2018
Православие
846
В декабре 1922 года на этом месте были расстреляны монахи / konotop-eparhiya.org.ua

В праздник Преполовения Пятидесятницы, 2 мая, архиепископ Конотопский и Глуховский Роман совершил освящение часовни и колодца на Сумщине, который в народе называется Поповский.

Название возникло как память о погибших монахов Рыхловского монастыря, сообщается на сайте Конотопско-Глуховской епархии УПЦ.

/ konotop-eparhiya.org.ua

За Богослужением была вознесена молитва за мир в Украине. Молились также и за покой убитых монахов и священнослужителей.

/ konotop-eparhiya.org.ua

18 декабря 1922 года на этом месте были расстреляны монахи за то, что намеревались служить в день Св. Николая Чудотворца. Народные предания говорят, что люди хоронили убитых на тех местах, где они падали от пуль. А через два года в Поповой долине забил целебный источник – Попов колодец.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter