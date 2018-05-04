В Карпатах восстановили 8-метровый Поклонный Крест, который в прошлом году порубили и сожгли вандалы

В четверг, 3-го мая, архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил освящение восстановленного Поклонного Креста, который пострадал от вандализма в августе 2017 года, на самой высокой точке Перечинского района – Полонине-Руне.

Новый восьмиметровый Крест сделан из железа и установлен на высоте 1486 метров, сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

В мероприятии приняли участие духовенство, представители монашеских обителей епархии, власти края и района, паломники.

Владыка Феодор выразил благодарность небезразличным верующим и жителям Перечинщины за старания в восстановлении Знамения Победы Креста Господня.

Напомним, что 17 августа 2017 года был совершен жестокий акт вандализма и святотатства над христианской святыней – Поклонным крестом, который находился в Полонине-Руне на Перечинщине. Неизвестные лица жестоко срубили святыню, разрубив ее на куски и подвергнув сожжению. Впоследствии, в начале сентября, полицией были установлены личности вероятных вандалов, которые срубили и сожгли Крест.

Ежегодно, накануне общегосударственного праздника Дня Независимости Украины, возле Поклонного креста в Карпатах совершался праздничный молебен за мир в Украинском государстве.