В селе на Волыни освятили новый храм УПЦ

Вчера, 3 мая, управляющий Волынской епархией УПЦ епископ Нафанаил посетил общину села Студыни в Рожищенском районе Волынской области. В этот день приход праздновал значительное событие - подошло к завершению длительное многолетнее строительство местного храма святой равноапостольной княгини Ольги.

Владыка Нафанаил в сослужении сонма священников совершил Божественную литургию и освятил храмовый престол и здание, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

В конце службы община и священнослужители также совершили крестный ход вокруг храма. По случаю освящения церкви управляющим епархией были награждены активные прихожане, которым епископ вручил медали Волынской иконы Божьей Матери и благословенные грамоты.

В завершение епископ Нафанаил поздравил верующих и настоятеля с праздничным событием и поблагодарил общину за труд во славу Господа. Настоятель от имени всех жителей села Студыни также выразил благодарность архипастырю за разделенную радость этого молитвенного дня и за визит к своей пастве.