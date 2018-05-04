В Введенском монастыре почтили память преподобной Изумруды Нежинской
00:27, 04 мая 2018Православие
36
В Нежине почтили память преподобной Изумруды / orthodox.cn.ua
Вчера, 3 мая, в день памяти преподобной Изумруды Нежинской и двадцатую годовщину со дня восстановления монашеской жизни в обители после времен атеистических гонений, в Введенском женском монастыре г. Нежина прошло торжественное богослужение.
Божественную литургию возглавил Митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий. После литургии состоялся молебен у раки с честными мощами преподобной Изумруды, сообщает сайт Нежинской епархии УПЦ.
За богослужением была возведена сугубая молитва за мир в Украине.
В Введенском женском монастыре г. Нежина прошло торжественное богослужение / orthodox.cn.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter