В Введенском монастыре почтили память преподобной Изумруды Нежинской

00:27, 04 мая 2018
Православие
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В Нежине почтили память преподобной Изумруды / orthodox.cn.ua

Вчера, 3 мая, в день памяти преподобной Изумруды Нежинской и двадцатую годовщину со дня восстановления монашеской жизни в обители после времен атеистических гонений, в Введенском женском монастыре г. Нежина прошло торжественное богослужение.

Божественную литургию возглавил Митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий. После литургии состоялся молебен у раки с честными мощами преподобной Изумруды, сообщает сайт Нежинской епархии УПЦ.

За богослужением была возведена сугубая молитва за мир в Украине.

/ orthodox.cn.ua
В Введенском женском монастыре г. Нежина прошло торжественное богослужение / orthodox.cn.ua

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