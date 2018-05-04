В Введенском монастыре почтили память преподобной Изумруды Нежинской

Вчера, 3 мая, в день памяти преподобной Изумруды Нежинской и двадцатую годовщину со дня восстановления монашеской жизни в обители после времен атеистических гонений, в Введенском женском монастыре г. Нежина прошло торжественное богослужение.

Божественную литургию возглавил Митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий. После литургии состоялся молебен у раки с честными мощами преподобной Изумруды, сообщает сайт Нежинской епархии УПЦ.

За богослужением была возведена сугубая молитва за мир в Украине.