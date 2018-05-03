На месте расстрела Царской семьи будут молиться 78 ночей подряд

В екатеринбургском Храме-на-Крови с 30 апреля по 16 июля будут совершаться ночные Литургии в память о пребывании в городе 100 лет назад святой Царской семьи.

Службы будут совершаться до Царской Литургии, которую в ночь с 16 на 17 июля в Храме-на-Крови возглавит патриарх Кирилл, сообщает "Фома".

Первая ночная Литургия состоялась в ночь с 30 апреля на 1 мая. Число ночей – 78 - выбрано неслучайно, именно столько дней провела в заточении в Екатеринбурге Царская семья - на том месте, где сегодня стоит храм-памятник.

Ранее ночные богослужения в Храме-на-Крови совершались ежемесячно, в ночь с 16 на 17 число, и в ночь на каждую среду.

Начиная с 30 апреля ночные Литургии будут совершаться каждые сутки.