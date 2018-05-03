В Троице-Сергиевой лавре почтили память Патриарха Пимена

Сегодня, 3 мая, в Троице-Сергиевой лавре молитвенно почтили память Патриарха Пимена – четырнадцатого Патриарха Московского и всея Руси.

По окончании Литургии на месте упокоения Святейшего Пимена состоялась заупокойная лития, которую отслужил наместник Лавры архиепископ Феогност, сообщает "Монастырский вестник".

В этот день Божественную литургию в храме во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, крипты Успенского собора обители, где похоронен Патриарх Пимен, возглавил наместник обители Преподобного Сергия архиепископ Сергиево-Посадский Феогност.

"Трудное время досталось блаженно почившему Святейшему Патриарху Пимену. Родился он в 1910 году, и через семь лет произошла страшная революция, которая изменила в корне жизнь России. Тюрьмы, ссылки, лагеря, затем война, которую он прошел практически от начала до конца, с 41-го по 44-й годы, затем снова лагерь, затем иерейское служение в Муроме, Одессе, Псково-Печерском монастыре, затем Троице-Сергиева лавра, и потом он митрополит Крутицкий и Коломенский, и Местоблюститель Патриаршего престола, и Патриарх Московский и всея Руси с 1971 по 1990 годы. Практически 20 лет Святейший Патриарх Пимен управлял Русской Православной Церковью", - рассказал наместник обители.

Владыка Феогност также добавил, что Патриарх жил в то время, "когда нельзя было много говорить, но он своей жизнью свидетельствовал о Христе".

Литии и панихиды на могиле приснопоминаемого Патриарха Пимена в крипте Успенского собора Лавры служились на протяжении всего дня.