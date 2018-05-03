Патриарх Кирилл встретился с родственниками погибших при пожаре в Кемерово

В четверг 3 мая, в 40-й день со дня трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», патриарх Кирилл посетил Кемерово, где возложил цветы к народному мемориалу у сгоревшего торгового центра и помолился о жертвах пожара.

Также Святейший лично пообщался с родными каждой жертвы трагедии, сообщает "Фома".

После возложения цветов, Патриарх посетил Знаменский кафедральный собор Кемерово, где в присутствии родных и близких погибших на пожаре совершил заупокойное богослужение.

По словам главы Патриаршей пресс-службы священника Александра Волкова, после панихиды Святейший лично пообщался с родными и близкими каждой из жертв трагедии.

«Сегодня были слезы, растворенные водой радости. После панихиды Патриарх общался со всеми и с каждым, с каждым родственником. Все, один за другим, подходили к нему, он говорил с каждым, кто-то говорил о кошмарах во сне, кто-то о том что не знает как дальше, кто-то о необходимости борьбы с коррупцией, кто-то просто обнимал Патриарха и плакал. Он всем находил слова, он каждому смотрел в глаза, каждого обнимал. Сегодня совершенно точно была и его личная трагедия, он плакал с плачущими.После этого он ещё раз взял микрофон и сказал: «Я благодарю Бога за то что он меня привел к вам. Сегодня сороковой день, когда должны закончиться переживания и должны начаться молитвы. Живите без злобы в сердце», - написал отец Александр у себя в «Facebook».

Также в этот день памятные богослужения проходят во всех храмах Русской Православной Церкви.

Напомним, что 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По уточненным данным в результате трагедии погибли 60 человек, среди которых большинство детей. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.