В Крыму в небе над храмом во время богослужения было зафиксировано редкое явление (фото)

В Севастополе над Владимирским кафедральным собором в Херсонесе 2 мая, в начале Божественной литургии, в небе появилось редкое небесное явление - солнечное гало.

Как сообщил "УНИАН-Религии" очевидец, огромный круг вокруг Солнца появился в небе над собором, где в это время возглавил Божественную литургию известный старец схиархимандрит Илий (Ноздрин).

Как известно, имя Илий в переводе с греческого, означает "солнце".

Фото оптического феномена над Херсонесом передал в редакцию "УНИАН-Религии" один из прихожан Владимирского собора. На нем видно Солнце, обрамленное ореолом, цветовой спектр которого напоминает радугу.

Гало (др.-греч. ἅλως – круг, диск; также а́ура, нимб, орео́л) – редкое и необычное оптическое явление, которое во все времена привлекало внимание людей. Гало напоминает 360-градусную радугу вокруг Солнца.

На официальном канале собора Святого Владимира в Ютуб также опубликован видеоряд с фотографиями богослужения, которое в день памяти Блаженной Матроны Московской, 2 мая, возглавил схиархимандрит Илий.