Как определить, какой дар мы получили от Бога? - архиепископ Горловский и Славянский Митрофан

Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан 14 ноября, в день памяти святых бессребреников Космы и Дамиана Азийских, после евангельского чтения обратился к прихожанам с проповедью.

"Мы все получаем от Бога дары. Дар потому так и называется, что это не наша заслуга, это не то, что мы можем выкупить или приобрести. Благодать Духа Святаго даётся человеку как подарок от Бога для того, чтобы человек, восприняв этот дар, преобразился, стал лучше.

Дарования благодати Духа Святаго бывают разнообразными, но нет человека, который бы этот дар от Бога не получил. Есть люди, которые этот дар отвергают, отказываются от него. Есть люди, которые этим даром пренебрегают или меняют его на что-то другое, как правило — всегда меньшее, чем то, что даёт человеку Господь.

В сегодняшний день мы совершаем память святых мучеников, бессребреников Космы и Дамиана. Мы знаем, что в разные времена люди получали от Бога разные дары. Кто-то получал дар апостольского служения, кто-то получал дар пророчества, исповедничества, святительства. Были и такие люди, которые всю свою жизнь посвящали служению ближним и через это служение сподоблялись ещё больших благодатных духовных даров. Такими были Косма и Дамиан. И высшей для себя наградой за свою добрую бессребреническую жизнь, за своё служение людям они посчитали пострадать за Христа и отдать Ему самое дорогое, что у них есть — свою собственную жизнь.

Как мы можем определить, какой дар мы получили от Бога, каким даром нам Богу служить и что Ему приносить? Нам достаточно посмотреть на свою жизнь, увидеть, что у нас получается делать лучше всего, что нам делать легче всего, к чему нас Господь призывает. Именно этим мы можем начать служить Богу. Если мы начнём с этого, то увидим, что откроются и другие возможности, которых мы раньше не замечали, появится возможность делать то, к чему мы раньше и не приступали.

Кто-то может служить ближнему, а у кого-то лучше получается молиться. Кто-то может учить детей, а у кого-то лучше получается ухаживать за больными. Кто-то может каждый день быть на богослужении, петь и читать на клиросе, а кто-то — служить Богу, стоя перед престолом.

Получая от Бога призвание к какому-либо служению, получая от Бога какой-то дар, — то ли врачевать, то ли учить, то ли трудиться, то ли служить ближнему, — мы должны быть благодарны Богу за то, что Он нам этот дар дал. Потому что через это Господь нас приводит к самому главному и самому большому — через это, преображая свою жизнь, мы становимся наследниками Царства Божия и жизни вечной. Кому-то кажется, что это вещи, которые необходимы для жизни земной. Но, служа здесь, на земле, и делая то, к чему мы призваны, как бы перед очами Божиими, мы сподобляемся и Царства Божия, и жизни вечной.

Апостол Павел призывает нас ревновать о дарованиях бо́льших, самым большим из которых он называет любовь. И именно то, что получается у нас лучше всего, должно привести нас к этому большему духовному дару — дару любить Бога и ближнего так, как любили святые Косма и Дамиан, готовые принести себя и приносящие себя в жертву не вынужденно, а из любви к Богу. Пусть этот самый высший, самый духовный дар появится в душе и сердце каждого из нас молитвами святых мучеников, бессребреников Космы и Дамиана!"