Митрополит Донецкий и Мариупольский просит президента не лишать выплат пенсионеров и инвалидов на Донбассе

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион обратился к президенту Украины Петру Порошенко с письмом-ходатайством о пенсионерах Донбасса.

Текст соответствующего письма-ходатайства митрополита от 17 ноября передан УНИАН.

В частности, речь идет о подписании Указа № 875/2014 от 14 ноября о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях».

"Определенную тревогу вызывают у меня, как Правящего Архиерея Донецкой епархии, а также у прихожан и духовенства, некоторые положения вышеупомянутого Указа, ограничивающие ряд гражданских прав и свобод наименее защищённых слоёв населения – пенсионеров и инвалидов. Многие из них, в силу тех или иных обстоятельств, физически не в состоянии преодолеть бюрократические формальности для оформления пенсий и пособий, согласно новым условиям Указа, что ставит под угрозу их здоровье и само существование", - обращает внимание митрополит.

В связи с этим он просит президента ”упростить возможность получения жителями региона, оказавшимися невольными заложниками противостояния, заслуженного многолетним тяжелейшим трудом пенсионного обеспечения».

Как сообщалось, президент Украины подписал указ, которым отменил особый статус оккупированных территорий. В то же время президент поручил Кабмину обеспечить жителей Донбасса гуманитарной помощью с украинской маркировкой, и энергоносителями.

Согласно документу, Порошенко поручил Кабмину в течение месяца прекратить обслуживание банковских счетов предприятий и населения на отдельных территориях Донбасса в зоне АТО, а также прекратить деятельность государственных предприятий, учреждений и организаций на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.