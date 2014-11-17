Крестный ход за мир в Украине завершился на Донетчине

Крестный ход за мир в Украине проходил по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. и был инициирован настоятелями нескольких приходов г. Киева и поддержан руководством Министерства обороны Украины и других военных формирований.

Шествие сопровождал ковчег с частицами честных мощей 12 святых воинов, таких, как Георгий Победоносец, Иоанн Воин и др., а также образ Покрова Пресвятой Богородицы.

Участники посетили зону АТО и прилегающие к ней территории.

В состав миротворческой миссии вошли священники Киевской епархии Сергей Ющик, Вячеслав Яковенко, Сергей Киселев, Андрей и Константин Дворовые, а также группа ветеранов-афганцев.

11 ноября, перед началом шествия, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин совершил молебен.

12 ноября Крестный ход начался с Изюмской епархии. Далее ход прошел от окраин Луганска к берегам Азовского моря.

Завершилась миротворческая миссия в Донетчине, 14 ноября, в полевых расположениях защитников Мариуполя.

По словам организаторов Крестного хода, их путешествие по Донбассу неоднократно сопровождалась с опасностью, а богослужения проводились под рокот артиллерии. Подобные мероприятия с привлечением духовенства в зону проведения антитеррористической операции будут продолжаться и в дальнейшем.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви