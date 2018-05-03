В Польше представили проект по изданию документов Собора РПЦ, на котором было восстановлено патриаршество

С 24 по 29 апреля по приглашению архиепископа Авеля научный руководитель проекта по изданию документов Собора РПЦ 1917-1918 гг. А. Мраморнов находился в пределах Польской Православной Церкви и посетил основные центры православной жизни и христианского богословия в восточной части Польши.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

24 апреля, в день приезда в Польшу, А. Мраморнов посетил святую гору Грабарка. 25 апреля в Центре православной культуры при Белостокском епархиальном управлении Польской Православной Церкви состоялось выступление историка с лекцией о Соборе.

26 апреля с лекцией о Соборе 1917-18 гг. А. Мраморнов выступил перед преподавателями и докторантами Экуменического института Люблинского университета им. Папы Иоанна Павла II. А. Мраморнов рассказал о проекте по изданию трудов Собора и значении их для современного Православия. На встрече также вспоминали активного члена Собора протоиерея Емилиана Бекаревича, который в годы Первой мировой войны служил настоятелем Люблинского кафедрального собора и был местным окружным благочинным.

27 апреля ученый выступил с лекцией перед преподавателями и учащимися Варшавской православной духовной семинарии. Была найдена новая информация о неизвестных членах Поместного Собора 1917-18 гг. и другие документы, необходимые в исследовании истории Собора.