Власти Эстонии выделят €180 тысяч на реставрацию столичного православного храма

13:03, 03 мая 2018
Православие
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Таллин выделил 180 тысяч евро на реставрацию православной церкви / Казанская церковь в Таллине

Об этом сообщает российское информагенство со ссылкой на пресс-службу таллинской мэрии.

Договор о выделении городом 180 тысяч евро для реставрации церкви Рождества Богородицы подписали настоятель церкви Виктор Мельник и председатель Таллинского горсобрания Михаил Кылварт. В соответствии с планом, реставрационные работы в Казанской церкви, как ее именуют в народе, завершатся к 2021 году.

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