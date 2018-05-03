Власти Эстонии выделят €180 тысяч на реставрацию столичного православного храма

Власти Таллина выделили 180 тысяч евро на реставрацию столичного православного храма Рождества Богородицы (Казанской церкви).

Об этом сообщает российское информагенство со ссылкой на пресс-службу таллинской мэрии.

Договор о выделении городом 180 тысяч евро для реставрации церкви Рождества Богородицы подписали настоятель церкви Виктор Мельник и председатель Таллинского горсобрания Михаил Кылварт. В соответствии с планом, реставрационные работы в Казанской церкви, как ее именуют в народе, завершатся к 2021 году.