Власти Эстонии выделят €180 тысяч на реставрацию столичного православного храма
13:03, 03 мая 2018Православие
63
Таллин выделил 180 тысяч евро на реставрацию православной церкви / Казанская церковь в Таллине
Власти Таллина выделили 180 тысяч евро на реставрацию столичного православного храма Рождества Богородицы (Казанской церкви).
Об этом сообщает российское информагенство со ссылкой на пресс-службу таллинской мэрии.
Договор о выделении городом 180 тысяч евро для реставрации церкви Рождества Богородицы подписали настоятель церкви Виктор Мельник и председатель Таллинского горсобрания Михаил Кылварт. В соответствии с планом, реставрационные работы в Казанской церкви, как ее именуют в народе, завершатся к 2021 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter