Игумен Евграф: исповедник Киево-Печерской лавры, попавший в лагеря за защиту храмов

В следственном деле игумена сохранился протокол допроса, в котором он признает, что собирал подписи верующих в защиту храмов: «Видя, что с каждым годом для нас, монахов и духовенства, жизнь ухудшается, а храмы власть закрывает, я пошел в массы и стал агитировать за открытие уже закрытых церквей и недопущение к закрытию оставшихся в действии храмов». Об игумене Евграфе – в материале «УНИАН-Религии».

Осенью 1929 года Киево-Печерскую лавру закрыли, а монахов выселили из обители. На тот момент советские власти провели уже сотни показательных расстрелов священнослужителей, и, очевидно, ожидали, что братия за воротами монастырей, хсняв рясу, растворится в новом безбожном обществе. Игумен Киево-Печерской лавры Евграф не мог молча наблюдать, как в новой стране Советов закрывали храмы и занимались мародерством святынь. Понимая, что рискует собственной жизнью, он выходил к людям с запрещенными беседами о Боге, и даже начал собирать подписи среди верующих в защиту киевских церквей, которые еще не успели уничтожить. За антисоветскую агитацию игумен Киево-Печерской лавры получил десять лет исправительно-трудовых лагерей. Впрочем, из ссылки монах так и не вернулся…

Будущий исповедник Киево-Печерской лавры Даниил Максимович Кучеренко родился по некоторым данным в 1877 году в селе Куцовка Черкасского уезда Киевской губернии в крестьянской семье.

В сентябре 1882 года Даниил был принят на в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, а через год он уже подал прошение «принять навсегда в число послушников Лавры». Мальчика в число послушников приняли и определили в иконную лавку, где он исправно выполнял свое послушание более 15 лет.

Придя ребенком в святую обитель, Даниил практически вырос в стенах Киево-Печеркого монастыря, и будущее свое видел только в стенах Лавры. Однако для пострига в то время требовалось получить «увольнение» от воинской службы от гражданского начальства. Такой документ до царского указа 1906 года должны были получать все желающие принять монашество. В 1892 году Даниил выхлопотал себе «увольнительную» и подал прошение о постриге.

Постриг послушника Даниила в монашество с наречением имени Евграф совершил 8 декабря 1894 г. наместник Лавры архимандрит Сергий (Ланин). В январе 1899 монах Евграф был назначен смотрителем иконных лавок монастыря. В августе 1899 - рукоположен в сан иеродиакона, в июне 1904 - в сан иеромонаха.

В 1905 году монах заканчивает нести послушание смотрителя лавок, и его переводят для богослужения сначала в Ближние, потом Дальние пещеры Киево-Печерской лавры. В 1915 году иеромонаха Евграфа назначают четвертым счетчиком лаврского счетного стола и переводят для богослужений в Больничный монастырь, а позже - в Успенскую (Великую) церковь Лавры, где он был назначен кружечным.

Известно, что иеромонах был награжден набедренником - в декабре 1910, а также золотым наперсным крестом – в июне 1917 года. В сан игумена он был возведен уже после революции - 30 января 1922 года.

Все это время игумен Евграф продолжал служить в Великой церкви Лавры, пока в 1929 году монахов не выселили из обители. После выселения братии «рекомендовали» покинуть пределы Киева, чтобы не отвлекать новый класс трудящихся от атеистической пропаганды.

Однако в последующие несколько лет сотрудники ГПУ несколько раз задерживали игумена в украинской столице за «антисоветскую агитацию». Дважды монаху удалось избежать серьезных репрессий, но в 1937 игумена все-таки отправили в исправительно-трудовые лагеря.

15 октября 1937 года IV отдел УГБ КОУ НКВД вынес постановление о начале следствия по ст. 54-10 УК УССР. Отец Евграф обвинялся в том, что «является монахом, проживает в Киеве нелегально, проводит среди верующих контрреволюционную агитацию, направленную против советской власти».

Основанием для ареста послужило то, что монах жил «без определенного места жительства». Игумена задержали возле Соломенской церкви в Киеве 17 октября 1937 года, после чего доставили в киевскую тюрьму.

В деле Кучеренко Даниила Макаровича сохранился протокол допроса, в котором он признает, что собирал подписи верующих в защиту храмов.

«Видя, что с каждым годом для нас, монахов и духовенства, жизнь ухудшается, а храмы власть закрывает, я пошел в массы и стал агитировать за открытие уже закрытых церквей и недопущение к закрытию оставшихся в действии храмов. Я писал заявления во ВЦИК и собирал подписи верующих», - значится в архивном деле.

При этом игумен подчеркнул карателям: «От духовного сана не отрекался. Я дал обет перед Богом быть верным».

Таким образом, игумен Евграф признался в «антисоветской агитации», за которую в тридцатые годы отправились в Сибирь тысячи священнослужителей и верующих. Заседание «тройки» при Киевском облуправлении НКВД прошло немедленно, и уже через два дня после ареста, 19 октября 1937 года монаху вынесли приговор: «Кучеренко Даниила Макаровича заключить в ИТЛ сроком на десять лет, считая срок с 17 октября 1937 г.».

Из десятилетней ссылки игумен Евграф так и не возвратился, дальнейшая судьба монаха остается неизвестной. Однако, затерявшись среди тысяч следственных дел узников советских лагерей, имя игумена Евграфа осталось в летописи Киево-Печерской лавры среди имен братии, пострадавшей за Православную веру.