Сегодня, в день празднования Преполовения Пятидесятницы, в Святогорске освятили воды Северского Донца.

Крестный ход к Северскому Донцу, где был совершен молебен и освящение вод реки, возглавил митрополит Святогорский Арсений, сообщается на сайте Святогорской лавры.

Крестному ходу и водосвятию предшествовала Божественная литургия в Свято-Успенском соборе обители.

По окончании праздничного богослужения торжественно с молебным пением, с хоругвями и иконами крестный ход во главе с наместником Святогорской лавры прошествовал к монастырской набережной, где под сводами украшенной к празднику водосвятной часовни был отслужен молебен с малым водосвятием.

На освящении реки присутствовали несколько сотен паломников.