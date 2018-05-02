В Святогорске освятили воды Северского Донца
21:30, 02 мая 2018Православие
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Освящение вод реки возглавил митрополит Святогорский Арсений / svlavra.church.ua
Сегодня, в день празднования Преполовения Пятидесятницы, в Святогорске освятили воды Северского Донца.
Крестный ход к Северскому Донцу, где был совершен молебен и освящение вод реки, возглавил митрополит Святогорский Арсений, сообщается на сайте Святогорской лавры.
Крестному ходу и водосвятию предшествовала Божественная литургия в Свято-Успенском соборе обители.
По окончании праздничного богослужения торжественно с молебным пением, с хоругвями и иконами крестный ход во главе с наместником Святогорской лавры прошествовал к монастырской набережной, где под сводами украшенной к празднику водосвятной часовни был отслужен молебен с малым водосвятием.
На освящении реки присутствовали несколько сотен паломников.
В Святогорске освятили воды Северского Донца / svlavra.church.ua
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