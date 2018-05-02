Братия Десятинного монастыря столицы призвала СМИ не распространять ложную информацию о наличии у настоятеля обители российского гражданства

Братия Десятинного монастыря столицы призвала СМИ не распространять неправдивую информацию о наличии у настоятеля обители архимандрита Гедеона (Харона) российского гражданства.

Об этом сообщается на сайте обители.

"В связи с заявлениями отдельных политиков о якобы наличии у настоятеля Десятинного монастыря архимандрита Гедеона (Харона) российского гражданства, братия обители заявляет, что они не соответствуют действительности и являются сугубо провокационными.

Отец Гедеон родился и вырос в Одессе. После окончания школы нес послушание пономаря в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Усатово.

После службы в армии по благословению Митрополита Одесского и Херсонского Сергия (Петрова) нес послушание псаломщика-пономаря в Свято-Петропавловском кафедральном соборе г. Ворошиловграда (ныне Луганск).

1987 г. - пострижен в монахи и рукоположен в сан иеродиакона.

1988 -1991 гг. – клирик и настоятель храмов Тюменской-Омской епархии.

В 1991 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II переведен в клир Православной Церкви в Америке (Сан-Франциско). Поскольку последним местом прописки был город Тюмень, в США получил заграничный паспорт РФ.

Сразу после возвращения в Украину, получил украинское гражданство.

«Для этого мне не нужно было обращаться в Администрацию Президента Украины. Я родился на территории Украины и имел свидетельство о рождении, выданное в УССР. Более того, я никогда не имел российского идентификационного кода, регистрации на территории России или какого-либо имущества в этой стране», - подчеркнул отец Гедеон.

После восстановления украинского гражданства российский паспорт был сдан, о чем доподлинно известно соответствующим органам, которые в последнее время неоднократно проверяли эту информацию.

Люди, которые вбрасывают в СМИ ложные сведения, также не могут об этом не знать. Итак, это делается сознательно, с целью нагнетания националистических сил и нарушение религиозного мира в столице.

Призываем СМИ не распространять лживые сообщения, а также не нарушать законодательство Украины, разглашая персональные данные. Всех православных христиан просим проявлять выдержку и не поддаваться на провокации", - сообщается на сайте монастыря.