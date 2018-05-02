В столичный храм УПЦ в день освящения крестов прибудет Почаевская икона
16:16, 02 мая 2018Православие
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"Почаевская" икона Пресвятой Богородицы / фото из открытых источников
В воскресенье, 6 мая, в день празднования святого Георгия Победоносца, в киевском строящемся храме в честь Успения Богородицы (ул. Урловская 20-а) в 09.00 начнется Божественная литургия, по завершении которой около 10.30 будут освящены и подняты на купола храма кресты.
Об этом Центру информации УПЦ сообщили в общине храма.
Богослужение возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий.
На богослужение будет принесена чудотворная Почаевская икона Богородицы, которую доставит наместник Почаевской лавры митрополит Владимир.
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