В столичный храм УПЦ в день освящения крестов прибудет Почаевская икона

В воскресенье, 6 мая, в день празднования святого Георгия Победоносца, в киевском строящемся храме в честь Успения Богородицы (ул. Урловская 20-а) в 09.00 начнется Божественная литургия, по завершении которой около 10.30 будут освящены и подняты на купола храма кресты.

Об этом Центру информации УПЦ сообщили в общине храма.

Богослужение возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий.

На богослужение будет принесена чудотворная Почаевская икона Богородицы, которую доставит наместник Почаевской лавры митрополит Владимир.