В Запорожской епархии УПЦ в Международный день джаза состоялся концерт

В Запорожье в ДК "Орбита" дуэт "JivaOnline" (Анатолий Собакарь и отец Вячеслав Власенко) провел концерт «30 минут Почти Джаза».

Во время выступления звучали стихи из будущей новой книги отца Вячеслава и песни, сообщает прес-служба Запорожской епархии УПЦ.

Отец Вячеслав поздравил всех с праздником, рассказал присутствующим об истории и сути праздника, о том, как можно переосмыслить его содержание в христианском духе. Скрипачу-импровизатору Анатолию Собокарю вручил грамоту фонда "JivaOnline" с собственным стихотворением о Джазе.

*30 апреля отмечается Международный день джаза – ежегодное событие, организованное ЮНЕСКО.