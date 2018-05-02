В Запорожской епархии УПЦ в Международный день джаза состоялся концерт

13:49, 02 мая 2018
Православие
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Дуэт &quot;JivaOnline&quot; провел концерт «30 минут Почти Джаза» / hramzp.ua

Во время выступления звучали стихи из будущей новой книги отца Вячеслава и песни, сообщает прес-служба Запорожской епархии УПЦ.

Отец Вячеслав поздравил всех с праздником, рассказал присутствующим об истории и сути праздника, о том, как можно переосмыслить его содержание в христианском духе. Скрипачу-импровизатору Анатолию Собокарю вручил грамоту фонда "JivaOnline" с собственным стихотворением о Джазе.

*30 апреля отмечается Международный день джаза – ежегодное событие, организованное ЮНЕСКО.

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