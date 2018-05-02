В Одессе священники УПЦ совершили заупокойные богослужения на местах массовой гибели людей 2 мая 2014 года (видео)

Утром 2 мая, в четвёртую годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, по благословению митрополита Агафангела, священники Украинской Православной Церкви совершили заупокойное богослужение по погибшим одесситам на месте гибели первых жертв майской трагедии на улице Преображенской.

Как сообщается на сайте Одесской епархии УПЦ, представители духовенства возложили цветы в память об этом событии.

Митрополит Агафангел совершил заупокойное богослужение в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского мужского монастыря.

Епископ Диодор и духовенство посетили район Куликова поля, где 2 мая 2014 года погибли несколько десятков одесситов. Здесь также было совершено заупокойное богослужение и возложены цветы.