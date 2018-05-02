В Волынской епархии УПЦ начали набор в православный детский лагерь «Тропинка добра»
12:15, 02 мая 2018Православие
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Волынская епархия УПЦ объявляет начало записи детей на летний отдых / volyn.church.ua
По благословению епископа Нафанаила начинает работу епархиальный православный детский лагерь «Тропинка добра».
Для отдыха, оздоровления и знакомства с церковным порядком приглашаются дети от 8 до 14 лет, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.
В течение лета в лагере запланированы четыре раздельные группы:
И смена (для мальчиков) 18 июня – 29 июня;
ІІ смена (для девочек) 2 июля – 13 июля;
III смена (для мальчиков) 16 июля – 27 июля;
IV смена (для девочек) 30 июля – 10 августа.
Подробнее о том, как записать детей в православный лагерь - читайте здесь.
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