В Волынской епархии УПЦ начали набор в православный детский лагерь «Тропинка добра»

По благословению епископа Нафанаила начинает работу епархиальный православный детский лагерь «Тропинка добра».

Для отдыха, оздоровления и знакомства с церковным порядком приглашаются дети от 8 до 14 лет, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

В течение лета в лагере запланированы четыре раздельные группы:

И смена (для мальчиков) 18 июня – 29 июня;

ІІ смена (для девочек) 2 июля – 13 июля;

III смена (для мальчиков) 16 июля – 27 июля;

IV смена (для девочек) 30 июля – 10 августа.

Подробнее о том, как записать детей в православный лагерь - читайте здесь.