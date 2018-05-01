Тысячи верующих в Псково-Печерском монастыре простились со старцем Адрианом

Вчера, 30 апреля, в Псково-Печерском монастыре состоялось отпевание и погребение почившего псковского старца архимандрита Адриана (Кирсанова).

Чин отпевания был совершён после Божественной литургии митрополитом Псковским и Порховским Евсевием. Проститься со старцам пришло многочисленное духовенство из России, Украины и Белоруссии, а также тысячи верующих, сообщает официальный сайт Псково-Печерского монастыря.

Как отметил наместник московского Сретенского монастыря епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), архимандрит Адриан был «последним из плеяды великих духовников и старцев, подвизавшихся в Псково-Печерском монастыре со второй половины прошлого века».

После отпевания старца архимандрита Адриана гроб с телом новопреставленного был пронесен крестным ходом по Успенской площади Псково-Печерской обители в Богом Зданные пещеры, где почивший отец Адриан обрел последнее земное пристанище.