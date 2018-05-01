В Тернопольской области община УПЦ построила новый храм вместо захваченного

Община УПЦ в селе Колосовая Тернопольской области построила новый храм вместо захваченного.

Люди все делали сами, приобщая посторонних только для самых сложных работ, сообщает сайт "40 храмов".

Три года назад, 26 апреля 2015, село Колосовая, которое расположено неподалеку от Свято-Успенской Почаевской лавры, потряс религиозный конфликт - у общины храма Святого Апостола Иоанна Богослова отобрали храм.

Осенью 2016 года, лишенные своего храма люди, как и в далеком 1990 году, принялись строиться. Местная община не только уцелела, но и стала еще более крепкой, так как людей объединило общее дело. За каких-то полтора года на участке в центре села, возле перестроенной под домовой храм хаты, выросла новая церковь.

В строительстве помогали финансово Митрополия УПЦ, меценаты и Благотворительный фонд «Фавор». Документальное оформление здания уже готово, остались только внутренние работы, которые община надеется завершить до престольного праздника, к 9 октября.