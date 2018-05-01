В Тернопольской области община УПЦ построила новый храм вместо захваченного

22:37, 01 мая 2018
Православие
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/ sorok.church.ua

Люди все делали сами, приобщая посторонних только для самых сложных работ, сообщает сайт "40 храмов".

/ sorok.church.ua

Три года назад, 26 апреля 2015, село Колосовая, которое расположено неподалеку от Свято-Успенской Почаевской лавры, потряс религиозный конфликт - у общины храма Святого Апостола Иоанна Богослова отобрали храм.

/ sorok.church.ua

Осенью 2016 года, лишенные своего храма люди, как и в далеком 1990 году, принялись строиться. Местная община не только уцелела, но и стала еще более крепкой, так как людей объединило общее дело. За каких-то полтора года на участке в центре села, возле перестроенной под домовой храм хаты, выросла новая церковь.

/ sorok.church.ua

В строительстве помогали финансово Митрополия УПЦ, меценаты и Благотворительный фонд «Фавор». Документальное оформление здания уже готово, остались только внутренние работы, которые община надеется завершить до престольного праздника, к 9 октября.

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