В Одессе провели православный интеллектуальный турнир воскресных школ «Буквица»

В Одессе 30 апреля и 1 мая провели православный интеллектуальный турнир воскресных школ «Буквица».

Целью турнира была проверка в занимательной игровой форме знаний, полученных учащимися в течение учебного года, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Заключительный этап IV Православного интеллектуального турнира воскресных школ прошел в в Андреевском зале Спасо-Преображенского кафедрального собора и в учебном классе Отдела религиозного образования и катехизации Одесской епархии.

В конкурсе участвовали четыре возрастные категории: 5-6, 7-9, 10-13 и 14-16 лет, соответственно, 4, 7, 11 и 6 команд из воскресных школ Одесской епархии.

Победители, занявшие первые места в категории 10-13 и 14-16 лет были награждены поездкой в Киево-Печерскую лавру.