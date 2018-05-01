Завтра во всех храмах Одесской епархии УПЦ будут молиться о погибших 2 мая 2014 года

Завтра, 2 мая, в четвертую годовщину трагических событий в Одессе по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела во всех храмах Одесской епархии УПЦ будут совершены заупокойные богослужения по всем погибшим.

Начало заупокойных богослужений во всех храмах в 08.30, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Напомним, что 2 мая 2014 года в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов в Одессе погибло 48 человек.