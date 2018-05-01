В Грузии общество высоко оценивает деятельность Православной Церкви - соцопрос

Согласно исследованию NDI, 17% населения очень хорошо оценивает деятельность Православной церкви Грузии, 24% очень плохо оценивает суды, и 28% также плохо относится к деятельности парламента.

Об этом сообщает "Грузия Online".

В частности, деятельность Православной Церкви Грузии респонденты оценили так: очень хорошо -17%, хорошо – 39%, средне - 24%, плохо – 6%, очень плохо-1%, не знаю - 12%.

Исследование CRRC, подготовленное по заказу NDI, отражает настроения общества в Грузии. Опрос проводился с 28 марта по 4 апреля. По принципу представительского опроса по всей стране (кроме оккупированных территорий) были опрошены 2 194 лица. Средний предел погрешности составляет +/- 2.2%.