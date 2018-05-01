В Запорожской епархии УПЦ провели квест-игру, посвященную Николаю чудотворцу

По благословению митрополита Луки 29 апреля прошла первая квест-игра, посвященная памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.

Как сообщает прес-служба Запорожской епархии УПЦ, в первой квест-игре проекта «Мирликийские игры» приняли участие четыре команды, составленные из воспитанников воскресных школ Покровского архиерейского собора, храма святых благоверных Петра и Февронии Муромских, Никольского женского монастыря и Свято-Андреевского кафедрального собора. Сопровождающими для команд стали священнослужители Запорожской епархии УПЦ.

Старт был дан у храма святителя Луки Крымского. Преодолев восемь контрольных точек с заданиями, в том числе катапульту, изготовленную специально для игры руками иерея Александра Никитина, участники финишировали на территории Никольского женского монастыря, где их встретил идейный вдохновитель проекта владыка Лука.

Первыми чемпионами стали воспитанники воскресной школы Никольского женского монастыря.

Все участники интеллектуального состязания получили из рук правящего архиерея памятные подарки и грамоты.