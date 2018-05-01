Завершился первый официальный визит Патриарха Кирилла в Албанскую Православную Церковь.

В первый день визита, 28 апреля, он совершил молебен в Воскресенском кафедральном соборе города Тираны, сообщает patriarchia.ru.

В тот же день в здании Архиепископии Албанской Православной Церкви состоялась встреча Глав Русской и Албанской Православных Церквей.

29 апреля Предстоятели Русской и Албанской Православных Церквей совершили Божественную литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в Тиране. Затем состоялся торжественный прием.

В тот же день состоялась презентация русского перевода книги Предстоятеля Албанской Церкви «Даже до края земли», посвященной истории, современным задачам и перспективам православной миссии.

Вечером во Дворце бригад в городе Тиране от имени Президента Албанской Республики Илира Меты был дан торжественный ужин по случаю визита Патриарха Кирилла в Албанскую Православную Церковь.

30 апреля состоялась встреча Предстоятеля РПЦ с Президентом Республики Албания Илиром Метой, а затем - с Премьер-министром Эди Рамой.

В завершение визита в Албанию Патриарх Кирилл посетил монастырь святого Власия и Свято-Воскресенскую духовную академию Албанской Православной Церкви.