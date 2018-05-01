В Павлоград прибыли чудотворные иконы с мощами целителей

Вчера, 30 апреля, в город Павлоград Днепропетровской области прибыли иконы с мощами угодников Божьих, прославившихся даром исцеления.

Всеукраинский крестный ход с иконами и мощами святых целителей проводится с 20 апреля по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, сообщает портал Павлоград.dp.ua.

Утром святыни встретили священнослужители храмов Павлограда во главе с благочинным протоиереем Павлом Бурлаем и многочисленные прихожане. Иконы пробудут в Кафедральном соборе сутки.

«Здесь представлены 8 икон, в которых находятся 10 частиц святых целителей. Эти угодники Божьи были такими же людьми, как мы с вами. Их образ жизни является для всех нас образцом христианства. Они еще при жизни помогали людям, которые обращались к ним за помощью. Эти святые являлись своеобразным мостом между обычными людьми и Христом», – сообщил прихожанам отец Олег, который сопровождает святыни по стране.

За время проведения Крестного хода святыни побывают во всех Кафедральных соборах Украины, а также военных госпиталях и больницах, где находятся на излечении военнослужащие из зоны боевых действий.

После Павлограда святыни 2 – 3 мая будут находиться в Днепре в храме Архистратига Божьего Михаила на ул. Петра Калнышевского, а затем отбудут в Каменскую епархию.