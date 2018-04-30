В сирийском монастыре появится икона Дамасских святых.

В ближайшее время образ будет перевезен в восстанавливаемый после освобождения от террористов монастырь равноапостольной Феклы, расположенный в пригороде сирийской столицы городе Маалюля, сообщает Служба коммуникации ОВЦС РПЦ.

В воскресенье, 29 апреля, по окончании Божественной литургии, которая была совершена в храме Представительства Русской Православной Церкви в Дамаске, представитель Патриарха Московского при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов) по поручению председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона доставил в Антиохийскую Патриархию икону икону избранных Дамасских святых. Образ был передан епископу Дарайскому Мусе, викарию Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Иоанна X.

Написанная в иконописной школе при Московской духовной академии икона была доставлена в Дамаск Российской ветеранской организацией «Боевое братство».