В Нежинском монастыре отпразднуют 20-ю годовщину возрождения монашеской жизни в обители

В четверг, 3 мая, во Введенском женском монастыре г. Нежина состоится торжественная Божественная литургия по случаю празднования дня прославления преподобной Изумруды Нежинской и 20-й годовщины со дня возобновления монашеской жизни в обители после времен атеистических гонений.

На праздник в обитель прибудут архиереи, сотни священнослужителей и паломников из разных городов Украины и из-за рубежа. Все желающие смогут поклониться нетленным мощам преподобной Изумруды, которая почитается верующими за удивительную помощь в самых различных духовных и жизненных потребностях, сообщается на сайте Нежинской епархии УПЦ.

В монастыре подвизается 18 сестер во главе с настоятельницей игуменьей Антонией. Ежедневно в нем совершается уставное богослужение, а монахини круглосуточно читают Псалтирь за живых и умерших.