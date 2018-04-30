Более 1500 человек прошли крестным ходом в честь 100-летия прибытия Царской семьи из ссылки

По местам, хранящим память о прибытии в Екатеринбург государя-императора Николая Александровича и членов его семьи, в Екатеринбурге прошел традиционный крестный ход.

В молитвенном шествии, которое прошло сегодня, 30 апреля, от Памятного Креста в районе станции Шарташ до Храма-на-Крови, приняло участие свыше 1500 человек, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии РПЦ.

В крестном ходе приняли участие духовенство, монашествующие, казаки, участники епархиального движения «Верим. Действуем!», воспитанники Екатеринбургской духовной семинарии, сестры милосердия, добровольцы Православной службы милосердия, представители православных братств, сотрудники и волонтеры благотворительного фонда «Ника», представители молодежных приходских клубов, а также многочисленные прихожане храмов Екатеринбургской епархии и гости Екатеринбурга.

Крестный ход начался у железнодорожной станции Шарташ (в 1918 году ― Екатеринбург-II). Здесь, по одной из версий, состоялась высадка из поезда императора Николая Александровича, императрицы Александры Федоровны и великой княжны Марии Николаевны 30 апреля (по н.с.) 1918 года.

Далее шествие проследовало по улице Восточной, где на пересечении с улицей Шевченко построен храм в честь иконы Божией Матери «Порт-Артурская». На этом месте, как предполагается, 23 мая (по н.с.) 1918 года высадили из поезда цесаревича Алексия, великих княжон Ольгу, Татьяну и Анастасию, а затем повезли в дом Ипатьева.

С улицы Восточной крестный ход повернул на улицу Челюскинцев, а затем ― в переулок Невьянский, где расположен храм в честь иконы Божией Матери «Державная». Он был освящен в 2011 году митрополитом Кириллом. Этот храм построен рядом с железнодорожным вокзалом на станции Екатеринбург-I, куда 30 апреля (по н.с.) 1918 года прибыл поезд с арестованными императором Николаем Александровичем, императрицей Александрой Федоровной, великой княжной Марией Николаевной и слугами. Здесь поезд простоял несколько часов.

Свернув на улицу Свердлова, крестный ход проследовал по ней до улицы Царской и подошел к Храму-памятнику на Крови, где была совершена Божественная литургия.

По окончании богослужения митрополит Кирилл сообщил о том, что, начиная с 30 апреля и до Божественной литургии, которую, как ожидается, в ночь с 16 на 17 июля 2018 года возглавит Святейший Патриарх Кирилл, Литургия в Храме на Крови будет совершаться еженощно.