В Вознесенском Печерском монастыре почтили 200-летие со дня рождения императора Александра II

Вчера, 29 апреля, исполнилось 200 лет со дня рождения царя-освободителя императора Александра Николаевича, родившегося 29 апреля 1818 года.

В этот день в Вознесенском соборе Вознесенского Печерского мужского монастыря г. Нижнего Новгорода игумен обители архимандрит Тихон (Затёкин) в сослужении старшей служащей братии совершил Божественную литургию, сообщает "Монастырский вестник".

По окончании богослужения возле памятника царю-освободителю была отслужена заупокойная лития.