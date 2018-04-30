В Вознесенском Печерском монастыре почтили 200-летие со дня рождения императора Александра II
19:07, 30 апреля 2018Православие
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В Вознесенском Печерском монастыре почтили 200-летие со дня рождения императора Александра II / monasterium.ru
Вчера, 29 апреля, исполнилось 200 лет со дня рождения царя-освободителя императора Александра Николаевича, родившегося 29 апреля 1818 года.
В этот день в Вознесенском соборе Вознесенского Печерского мужского монастыря г. Нижнего Новгорода игумен обители архимандрит Тихон (Затёкин) в сослужении старшей служащей братии совершил Божественную литургию, сообщает "Монастырский вестник".
По окончании богослужения возле памятника царю-освободителю была отслужена заупокойная лития.
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