В Вознесенском Печерском монастыре почтили 200-летие со дня рождения императора Александра II

19:07, 30 апреля 2018
Православие
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/ monasterium.ru

В этот день в Вознесенском соборе Вознесенского Печерского мужского монастыря г. Нижнего Новгорода игумен обители архимандрит Тихон (Затёкин) в сослужении старшей служащей братии совершил Божественную литургию, сообщает "Монастырский вестник".  

/ monasterium.ru

По окончании богослужения возле памятника царю-освободителю была отслужена заупокойная лития.

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