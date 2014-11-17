Предстоятель УПЦ: Вера человека возрастает, когда он старается жить по Закону Божию

Накануне воскресного дня в Успенской Киево-Печерской лавре было совершено несколько богослужений Всенощного бдения.

Братскую службу в Крестовоздвиженском храме возглавил блюститель Ближних пещер архимандрит Иеремия.

В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия вечернее богослужение, а на следующий день - Божественную Литургию совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Об этом сообщает сайт lavra.ua.

Предстоятелю Украинской Православной Церкви сослужили архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий и викарии Киевской Митрополии: епископ Ирпенский Климент и епископ Бородянский Варсонофий, а также насельники обители в священном сане.

В Литургии читалось Евангельское зачало о воскрешении Господом Иисусом Христом дочери начальника синагоги Иаира.

После чтения Святого Евангелия Митрополит обратился ко всем с архипастырским словом, в котором объяснил значение услышанного.

Непонятный с человеческой точки зрения поступок Христа, выгнавшего людей из комнаты, где лежала умершая, по словам Блаженнейшего Владыки, объясняется двумя причинами.

Во-первых, Господь призывал Своим примером творить добро ради Бога втайне, а не для славы человеческой.

А во-вторых, чудеса для неверующих не могли принести им пользы, т.к. по глубокому убеждению Митрополита Онуфрия, «вера человека возрастает не от того, что творятся чудеса, а от того, что он старается жить по Закону Божию».

«Святая Церковь призывает каждого из нас совершенствовать свою веру и именно от величины нашей веры зависит сила нашей молитвы. Мы молимся за мир во всем мире, за мир в Украине, чтобы прекратились войны и люди не убивали друг друга, а пытались терпеть. Мы и дальше должны молиться и каяться - и за себя, и за тех, которые еще не знают, что такое грех. И чем больше будет наша вера, тем сильнее станет молитва», - сказал Предстоятель УПЦ.