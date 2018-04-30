В Киеве при Кафедральном соборе УПЦ состоялся выпуск на курсах языка жестов "Слышать сердцем"

В столичной галерее "Соборная" при Кафедральном соборе УПЦ в честь Воскресения Христова 29 апреля состоялся выпуск на курсах языка жестов "Слышать сердцем".

Как сообщается на сайте sobor.in.ua, слушатели курсов прошли базовый уровень, который длился 3 месяца.

Руководитель школы «Слышать сердцем», доцент КДАиС Анна Блошинская и преподаватели приняли экзамен у слушателей. Кульминацией мероприятия стало вручение свидетельств на территории Кафедрального собора. По многолетней традиции слушателям курсов жестового языка свидетельства вручил епископ Варсонофий, духовник школы.

Владыка Варсонофий поздравил всех выпускников воскресной школы для не слышащих людей и передал им благословение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Школа жестового языка «Слышать сердцем» даёт возможность всем желающим получать необходимые и важные знания, которые помогают ощущать себя полезным в современном обществе. С этого дня выпускники школы могут использовать свои знания на практике.