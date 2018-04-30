В Киеве при Кафедральном соборе УПЦ состоялся выпуск на курсах языка жестов "Слышать сердцем"

14:31, 30 апреля 2018
Православие
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В Галерее Соборная состоялся выпуск на курсах языка жестов &quot;Слышать сердцем&quot; / sobor.in.ua

В столичной галерее "Соборная" при Кафедральном соборе УПЦ в честь Воскресения Христова 29 апреля состоялся выпуск на курсах языка жестов "Слышать сердцем".

Как сообщается на сайте sobor.in.ua, слушатели курсов прошли базовый уровень, который длился 3 месяца.

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Руководитель школы «Слышать сердцем», доцент КДАиС  Анна Блошинская и преподаватели приняли экзамен у слушателей. Кульминацией мероприятия стало вручение свидетельств на территории Кафедрального собора. По многолетней традиции слушателям курсов жестового языка свидетельства вручил епископ Варсонофий, духовник школы.

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Владыка Варсонофий поздравил всех выпускников воскресной школы для не слышащих людей и передал им благословение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

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Школа жестового языка «Слышать сердцем» даёт возможность всем желающим получать необходимые  и важные знания, которые помогают ощущать себя полезным в современном обществе. С этого дня выпускники школы могут использовать свои знания на практике.

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