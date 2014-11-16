В Белграде освятили памятник императору Николаю Второму

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Сербский Ириней совершили освящение памятника императору Николаю Второму в центре Белграда.

На церемонии присутствовал президент Сербии Томислав Николич и другие официальные лица России и Сербии, сообщает РИА Новости.

Памятник российскому императору, которого очень уважают и почитают в Сербии, был установлен в сентябре этого года к столетию начала Первой мировой войны.

Монумент вместе с постаментом весит более 40 тонн, а его высота составляет 7,5 метра. Авторы бронзовой скульптуры Андрей Ковальчук и Геннадий Правоторов.