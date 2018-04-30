В Одессе православные собирают подписи "против любого вмешательства власти в дела Церкви"

В храмах Православной Церкви можно принять участие в акции.

Во всех храмах УПЦ в Одессе можно заполнить и подписать письмо к Вселенскому Патриарху Варфоломею, сообщают Ivasi.news.

В заявлении говориться:

«1. Выступаю против любого вмешательства власти в дела Церкви.

2. Поддерживаю стремление к единству Православия в Украине на основе православных канонов.

3. Считаю недопустимым узаконивание раскола под поводом создания автокефальной Православной Церкви в Украине».

Текст письма обращения подготовлен известной украинской правозащитницей, юристом Еленой Бондаренко. Нет никаких оснований считать подписание этого письма чем-то противозаконным. Наоборот, каждый желающий может воспользоваться своим конституционным правом и поддержать норму Конституции Украины об отделении Церкви от государства.