В Одессе православные собирают подписи "против любого вмешательства власти в дела Церкви"
В храмах Православной Церкви можно принять участие в акции.
Во всех храмах УПЦ в Одессе можно заполнить и подписать письмо к Вселенскому Патриарху Варфоломею, сообщают Ivasi.news.
В заявлении говориться:
«1. Выступаю против любого вмешательства власти в дела Церкви.
2. Поддерживаю стремление к единству Православия в Украине на основе православных канонов.
3. Считаю недопустимым узаконивание раскола под поводом создания автокефальной Православной Церкви в Украине».
Текст письма обращения подготовлен известной украинской правозащитницей, юристом Еленой Бондаренко. Нет никаких оснований считать подписание этого письма чем-то противозаконным. Наоборот, каждый желающий может воспользоваться своим конституционным правом и поддержать норму Конституции Украины об отделении Церкви от государства.