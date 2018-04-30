Православные спортсмены-гиревики из Запорожья стали чемпионами мира

На Чемпионате Мира среди студентов в словенском Целье, участники турнира по гиревому спорту на Кубок апостола Андрея Первозванного завоевали призовые места.

29 апреля Мария Рабош, вырвав пудовую гирю 121 раз, стала Чемпионкой Мира среди студентов в весовой категории до 60 кг, победив на Чемпионате Европы среди юниоров, сообщает прес-служба Запорожской епархии УПЦ.

Один из инициаторов Кубка Апостола Андрея Первозванного, его неизменный Главный судья, Заслуженный мастер спорта Украины Любовь Черепаха стала восьмикратной чемпионкой Европы, сначала в упражнении толчок длинным циклом с результатом в 135 баллов, а после и в рывке с показателем в 210 фиксаций.

Двенадцать «золотых» и одна «серебряная» медаль – вклад православных спортсменов-гиревиков в общую победу сборной Украины.

5 мая в Запорожье пройдет уже IV Открытый Кубок святого апостола Андрея Первозванного Запорожской епархии УПЦ среди детей и юношества по гиревому спорту.