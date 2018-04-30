Патриарх Кирилл заявил, что Церковь имеет право на нравственную оценку политики

Церковь не должна вмешиваться в политику, но имеет право давать честную оценку действиям политиков.

Об этом сказал албанским СМИ Патриарх Кирилл 29 апреля во время официального визита в Албанию, сообщает patriarchia.ru.

"Я думаю, что религия и политика не могут быть двумя сторонами одной медали, это явления совершенно разного порядка. Политика – это способ управления народом, массами, это способ управления государством и построения отношений между государствами", - сказал Патриарх Кирилл.

Он также напомнил, в чем состоит задача религии.

"Религия находится в совершенно другой сфере. В центре религиозного послания – душа человека, его сознание, его нравственность. И религиозное послание направлено на то, чтобы помочь человеку жить достойно в этом мире, не делать ошибок, не впадать в заблуждения, не разрушать свою собственную личность и жизнь других людей.

У политиков другая сфера – международных отношений или управления обществом. Но я глубоко убежден, что Церковь имеет право на нравственную оценку той или иной политики, тех или иных политических деятелей именно для того, чтобы оградить, в том числе и своих верующих, от таких политических действий, которые могут им причинить и духовный, и материальный ущерб", - сказал Предстоятель РПЦ.