Предстоятель Албанской Православной Церкви презентовал книгу «Даже до края земли»

В воскресенье, 29 апреля, состоялась презентация русского перевода книги Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия «Даже до края земли», посвященной истории, современным задачам и перспективам православной миссии.

В мероприятии, которое прошло в Культурном центре кафедрального собора Воскресения Христова в Тиране, приняли участие Предстоятели Русской и Албанской Православных Церквей, сообщает patriarchia.ru.

«...Мы приняли решение заняться систематическим, богословским и историческим исследованием миссионерской деятельности Восточной Церкви. Начали мы с изучения византийских миссий, вершиной которых стал святой равноапостольный Кирилл.

С глубоким волнением я изучил и впервые опубликовал на греческом и английском языках исследования, посвященные деятельности великих миссионеров, таких как святитель Иннокентий (Вениаминов) на Аляске (избранный митрополитом Московским), святитель Николай (Касаткин) в Японии, и многих других.

Эти тексты собраны воедино и включены в книгу "Даже до края земли", которая представлена сегодня в русском переводе», – сказал Блаженнейший Архиепископ Анастасий.