В селе Тарасовка на Сумщине освящен новый храм УПЦ

Сегодня, 29 апреля, архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий совершил освящение Димитриевского храма с. Тарасовка Великописаревского церковного округа на Сумщине. После освящения Сумский архипастырь возглавил в храме первую Божественную литургию, сообщает пресс-служба епархии. Главный благотворитель новопостроенного храма, уроженец села Тарасовка Дашутин Григорий Петрович награжден знаком Отличия Сумской епархии, которую ему вручил архиепископ Евлогий. Непосредственные строители, активные прихожане удостоены Благословенных архиерейских грамот. После окончания богослужения были провозглашены уставные многолетия. Церковная община приготовила для участников торжеств праздничное угощение.

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