Албанский Предстоятель назвал Единство Православной Церкви ключевым вопросом ХХІ века

Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий назвал Единство Православной Церкви ключевым вопросом ХХІ века.

Об этом Предстоятель Албанской Православной Церкви сказал сегодня, 29 апреля, по окончании совместной литургии с Патриархом Кириллом в кафедральном соборе Воскресения Христова в Тиране, сообщает ОВЦС РПЦ.

«Ключевой нашей фразой из 1960-х годов, которая с тех пор не перестает звучать, стала следующая фраза: «Православная Церковь - это не Конфедерация Поместных Церквей, но Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь», - сказал архиепископ.

Также архиерей назвал единство Православной Церкви болью современности. «Одновременно с первой нашей болью – всеправославным единством, выработалось и напряженное ощущение долга свидетельствовать о Православии в новых границах, особенно на Африканском континенте, а также повторного благовестия в тех странах, которые подверглись суровым антирелигиозным гонениям», - отметил Предстоятель Албанской Церкви.

Среди главных и «жизненно важных» вопросов Церкви в XXI веке архиерей на первое место поставил углубление единства Поместных Православных Церквей.

«При этом всегда следует подчеркивать ее таинственный и сотериологический характер, необходимость действительного совершенствования для ее членов с упором на Священное Писание и отеческую традицию, на усиление самосознания того, что Церковь есть «Тело Христово», «полнота Наполняющего все во всем»», - отметил он.

Не менее важными вопросами для мирового Православия архиерей назвал «мощное православное свидетельство современному миру в уверенности, что Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь, к которой мы принадлежим, живет не исключительно для себя, но что она сама, и то, что ей дано, предназначаются для всего человечества», а также «вклад в мирное сосуществование и гармоничное сотрудничество между местными религиозными общинами». Архиепископ Анастасий подчеркнул, что «при этом необходимо прилагать усилия для примирения противоречий между различными христианскими общинами с целью достижения мирного сосуществования с людьми различных религиозных убеждений».

Именно единство Церкви, по словам архиерея, способно стать «фактором мира» в решении многих конфликтных ситуаций во всем мире.

«В такое время, когда подозрительность, поляризация и военные конфликты возмущают мир, Церковь должна быть фактором мира и гармоничного сотрудничества. Противоядием от эгоцентризма служат не общие призывы к нравственности, не юридические формулировки и репрессивные механизмы. Напротив, необходимо укреплять любовь, действенную и многомерную, которая не ограничена какими-то пределами, предубеждениями и дискриминацией», - заключил архиепископ Анастасий.