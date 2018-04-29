Управляющий делами УПЦ прокомментировал события вокруг «церковных инициатив» власти

«Будьте спокойны, мы всегда будем оставаться Церковью!». Об этом в своем архипастырском слове, произнесенном 29 апреля в Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Владыка дал ответы на актуальные вопросы относительно последних событий вокруг Церкви и церковных инициатив власти, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В наши дни миллионы верующих, верных чад Украинской Православной Церкви, невольно задают себе вопрос “Почему в наши дни, в XXI ст., в нашем государстве, которое декларирует демократическое развитие, допускается откровенное уничтожение Конституционного принципа - невмешательства государства в церковные дела? При чем в отношении Православной Церкви, которая является государствообразующей, которая родила и воспитала украинскую душу, украинскую культуру, Церкви, которая всегда переживала, разделяла, разделяет и будет разделять не только радость, но и беды своего народа? Почему дела украинского Православия решают депутаты, которые в большинстве своем не только не православные, но даже и не христиане? Почему из уст Главы нашего Государства, который также считает себя членом канонической Церкви, звучат ложные обвинения относительно того, что наша Церковь не отпевает воинов? Мы всегда говорим “а где доказательства?”. Ни одного доказательства нет, потому что нет предмета обсуждения, нет ни одного случая, чтобы кто-то из наших священников не отпел воина, который погиб на поле боя (не самоубийц, не тех, кто погибли за самострелы, а воинов, которые погибли, выполняя приказы своих командиров). Почему это все суммируется и рассматривается на Синоде Константинопольской Церкви, через которую Господь послал в нашу Отчизну свет Божественной Истины? Церковь, которая, как мать (как они себя называют), которая родила нашу Церковь, должна была бы испытывать боль и страдания дочери. А не наоборот - узаконивать грех раскола, и таким образом еще больше разрывать Тело украинского православного общества?».

Владыка призвал на все эти вопросы ответить с «внутренним покоем и молитвой».

«Покаянной молитвой за себя, за свою Церковь, за свою Отчизну, за свою власть, помня, что Бог создал Свою Церковь и Бог заботится о Ней. Мы должны помнить, что мы спасемся только тогда, когда будем являться действительными членами Церкви Христовой, - отметил митрополит Антоний. - Все те, кто называл себя строителями Церкви, давно погибли в истории человеческой. Мы должны бояться только одного — отпасть от Церкви, от той Церкви, Которая является Столпом и Утверждением Истины. Церкви, Которая основывается на православной вере и каноническом строе».

Отвечая на критику в сторону Украинской Православной Церкви относительно того, что Ее рейтинги среди населения падают, управляющий делами УПЦ, отметил: «Церковь, если Она является Церковью Христовой, обязательно должна пройти путь Христа перед Голгофой. Тогда “рейтинг” Христа был столь низким, что от Него отказались Его ученики, нашелся Иуда, который и предал, и продал Христа».

Однако, по убеждению архипастыря, достоверность “рейтингов”, о которых говорят недоброжелатели канонической Церкви в Украине, ставят под сомнение сами украинцы.

«Зайдите в наши храмы, которые переполнены, и увидите где есть Истина. Душа человеческая по природе христианка, и она чувствует где есть правда, истина и благодать».

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, комментируя угрозы о захвате Святынь Украинской Православной Церкви, которые раздаются все чаще, напомнил слова святого пророка Давида “Аще ополчится на мя полк, не боится сердце мое, аще востанет на мя брань, на Него аз уповаю».

«Да, наши православные предки строили эти прекрасные шедевры для Бога. Но мы должны помнить, что Бог не в стенах», - сказал митрополит и вспомнил свою беседу, которая состоялась с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием в момент избрания его Местоблюстителем.

«Четыре года назад, когда была первая попытка захвата нашей Лавры, мы помним, какая была напряженная ситуация... Я тогда Блаженнейшему сказал: “Владыка, похоже, что Лавру заберут”. А Владыка тогда спокойно, с глубокой верой в Промысел Божий мне ответил: “Владыка, будем все делать, чтобы этого не произошло, но если Господь попустит, то мы с тобой будем молиться за оградой Лавры. Там также Бог есть”».

«В эти пасхальные дни, дорогие братья и сестры, наши молитвы еще и за тех, кто находится за церковной оградой. За то, чтобы они врозумились и поняли, что есть только одна дорога для единства Украинского Православия - покаяние. Покаяние - это не унижение, оно открывает человеку дорогу в Царство Небесное. И поэтому не нужно выдумывать какие-то схемы, которые делаются не в Церкви, а в кабинетах, а делать все то, что зависит от нас, - по-христиански, по-церковному. И тогда Господь, несмотря на все наши разногласия, укажет нам ту дорогу, которая приведет нас к Единой Церкви, но к Церкви, которая будет исповедовать Православную веру и будет крепко стоять на православных канонах.

Пусть пасхальная радость пронизывает наши сердца, укрепляет нас и главное - дает нам спокойствие, мудрость и мужество быть православными христианами, членами Святой Канонической Православной Церкви», - пожелал митрополит Антоний.