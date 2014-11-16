Луганская епархия УПЦ отметила 70-летний юбилей

В этом году отмечается важное событие в жизни Луганской епархии - 70 лет со дня ее образования. Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на долю Луганщины, местным духовенством во главе с митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном было организовано ряд торжеств, посвященных этому юбилею.

Празднования начались в среду, 12 ноября, традиционным молебном с пением акафиста перед чудотворным образом Луганской иконы Божией Матери, который возглавил митрополит Митрофан в сослужении местного духовенства.

За молебном были преподнесены особые молитвы за мир и прекращение кровопролития в Украине.

В субботу, 15 ноября, в Петро-Павловском кафедральном соборе Луганска была совершена Божественная литургия, которую возглавил владыка Митрофан. За богослужением духовенство и миряне искренне молились о прекращении войны. Также по случаю юбилея, были вознесены молитвы за упокой усопших архипастырей, клириков и монахов, которые подвизались на Луганщине.

В тот же день возле памятного знака с изображением Божьей Матери в центре Луганска митрополит Митрофан вместе с духовенством города по случаю юбилея совершил праздничный молебен.

Радость епархиального праздника пришло разделить много верующих луганчан. По окончании молебна состоялся Крестный ход городом к Николо-Преображенскому кафедральному собору.

В воскресенье, 16 ноября, в Свято-Владимирском кафедральном соборе была совершена Божественная литургия, за которой молились владыка Митрофан, многочисленное духовенство и миряне Луганщины.

Обращаясь к пастве, архипастырь, в частности, отметил: «История Луганско-Алчевской епархии неотделима от истории нашей Родины, ее Православной Церкви».

Также он зачитал приветственный адрес, которую по случаю юбилея направил клиру и пастве Луганской епархии Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви