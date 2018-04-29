Архиереи Синода Русской Зарубежной Церкви заявили о поддержке митрополита Онуфрия и верующих УПЦ

Члены Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, несущие свое служение в Северной Америке, Европе и Австралии, заявили о поддержке митрополита Онуфрия и верующих УПЦ.

В заявлении, опубликованное на сайте Русской Православной Церкви Заграницей, мировые архиереи выступают в защиту канонического Православия и осуждают "попытки повлиять на жизнь Церкви извне".

Ниже приводим текст заявления без изменений.

"Заявление

Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви

в поддержку канонической Украинской Православной Церкви

Mы, члены Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, несущие свое служение в Северной Америке, Европе и Австралии, с болью душевной видим, как на священной земле Киевской Руси, дорогой нам Земле Украинской, коварные политические устремления вновь, как это уже случалось в истории, преподносится под личиной некоей религиозной деятельности, но с очевидной целью разжигания вражды и нестроений в Православном народе, с намерением возбудить Церковный раскол. Предпринимаются попытки создать на этой многострадальной земле особую «автокефальную церковь» на месте канонической, всеми признаваемой Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Эта Церковь с 1990 года обладает автономией, т.е., самостоятельностью и независимостью в своем управлении. Перед нами ни что иное, как лукавое старание использовать религиозные чувства и подчинить их политическим целям сегодняшних властей, что прямо противоречит преданию и каноническим нормам Святой Православной Церкви.

Молимся Всемогущему Богу о том, чтобы страсти и смута, возбуждаемые стараниями чуждых духу и благодатному порядку церковному людей, исчезли яко дым, а распри успокоены Его милостью, и чтобы мир тридневно Воскресшего Человеколюбца-Бога воцарился в их сердцах.

Настоящим заявлением мы выражаем нашу полную поддержку Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, равно и его собратьям-архипастырям, духовенству, монашествующим и пастве единственной канонической Украинской Православной Церкви и с любовью преклоняемся перед их исповедническим подвигом. Никакие перемены в жизни Церкви не могут быть инициированы и навязаны Ей светским начальством. Нынешние попытки повлиять на жизнь Церкви извне лишь обнажают сугубо нецерковные побуждения и цели старающихся их осуществить.

Мы призываем всех молиться за каноническую Православную Церковь на Земле Украинской, чтобы настоящая попытка церковного раскола обратилась в ничто, и чтобы мир и братолюбие всегда господствовали во взаимоотношениях между Поместными Православными Церквами"