В храме Гроба Господня Митрополит Онуфрий молился о пастве и мире в Украине
15:15, 29 апреля 2018Православие
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Митрополит Онуфрий вознес на святом месте молитву о своей пастве / news.church.ua
В воскресенье, 28 апреля, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем в Иерусалиме.
Блаженнейший Митрополит Онуфрий вознес на святом месте молитву о своей пастве и мире в Украине. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Напомним, что 26 апреля митрополит Онуфрий встретился с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшим Патриархом Феофилом III. Того же дня Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил Храм Гроба Господня и другие святыни Иерусалима.
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