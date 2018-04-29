В храме Гроба Господня Митрополит Онуфрий молился о пастве и мире в Украине

В воскресенье, 28 апреля, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем в Иерусалиме.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий вознес на святом месте молитву о своей пастве и мире в Украине. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Напомним, что 26 апреля митрополит Онуфрий встретился с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшим Патриархом Феофилом III. Того же дня Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил Храм Гроба Господня и другие святыни Иерусалима.