Предстоятели Русской и Албанской Церквей обсудили положение Православия в мире

В Тиране в здании Архиепископии Албанской Православной Церкви состоялась встреча Патриарха Кирилла с Архиепископом Тиранским и всей Албании Анастасием.

Обсуждались вопросы сотрудничества между Русской и Албанской Православными Церквями, в частности, в образовательной и научно-богословской областях, а также широкий круг вопросов, касающихся положения Православия в мире, и темы межправославного взаимодействия, сообщает Отдел внешних церковных связей РПЦ.