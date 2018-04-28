Предстоятели Русской и Албанской Церквей обсудили положение Православия в мире
23:35, 28 апреля 2018Православие
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Обсуждались вопросы сотрудничества между Русской и Албанской Православными Церквями / foto.patriarchia.ru
В Тиране в здании Архиепископии Албанской Православной Церкви состоялась встреча Патриарха Кирилла с Архиепископом Тиранским и всей Албании Анастасием.
Обсуждались вопросы сотрудничества между Русской и Албанской Православными Церквями, в частности, в образовательной и научно-богословской областях, а также широкий круг вопросов, касающихся положения Православия в мире, и темы межправославного взаимодействия, сообщает Отдел внешних церковных связей РПЦ.
Предстоятели Русской и Албанской Церквей обсудили положение Православия в мире / foto.patriarchia.ru
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